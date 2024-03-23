中職》重磅補強！ 富邦啦啦隊宣布韓籍新成員加入

富邦啦啦隊宣布新成員加入。（富邦悍將提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕棒球季即將開打，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels在今（23）日公布新球季團隊陣容。女子偶像團體「Popu Lady」成員寶兒，以及來自韓國三星獅前啦啦隊員南珉貞將加入成為正式成員，另外選入潔潔、雅惟和Kapo等三名練習生，一同與迎接今年開季！

2024年Fubon Angels正式成員共21位，分別為東東、慈妹、潔米、檸檬、朱朱、秀秀子、丹丹、蓁蓁、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kesha、沁沁、奶昔，以及去年年底加入的大頭、卡洛琳、栗子與韓籍成員李晧禎，加上今正式公佈新加入的寶兒與韓援南珉貞，4/3悍將新莊主場開幕戰時，Fubon Angels將全員到齊正式與悍將家人們見面。

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Fubon Angels新人南珉貞。（富邦悍將提供）

知名女子偶像團體「Popu Lady」團員寶兒，在音樂、戲劇、節目演出等皆有豐富資歷，勇於嘗試接受新挑戰的她，決定迎接新身份加入Fubon Angels成為啦啦隊的一員，帶著豐富經驗為Angels增添更多不同的發展性！

來自韓國的南珉貞為韓國三星獅棒球隊前啦啦隊成員，也曾跨足擔任籃球、排球、足球應援工作，因神似知名演員被球迷譽為「棒球場上的朴敏英」。南珉貞在去年底來台旅遊時，來到新莊球場現場體驗到悍將家人們的熱情，並上傳與悍將吉祥物Frankie合影引起球迷熱烈討論。今年球季南珉貞確定穿上Fubon Angels戰袍，正式站上環形舞台與悍將家人一起加油應援。

除了21名正式成員外，另有3位新練習生雅惟、Kapo和潔潔加入Fubon Angels。從小跟著爸爸藍波學舞的潔潔，完美遺傳到藍波老師的精湛舞技，其中又以國標舞更有心得；滑板女孩雅惟，過去參與過多部MV、廣告、戲劇演出，有豐富的表演經驗；港泰混血的Kapo不只熱愛表演，還精通粵語、國語、韓語、泰語等多國語言，多才多藝的3位練習生將隨著Fubon Angels的學姐們一同成長，共同迎接新球季的到來！

Fubon Angels新人寶兒。（富邦悍將提供）

Fubon Angels練習生。（富邦悍將提供）

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