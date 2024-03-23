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NBA》聯盟最強控衛不是柯瑞竟是他！球評揭原因：沒不尊敬但...

2024/03/23 15:42

柯瑞。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）現今依舊是聯盟最強控衛之一，近年不斷竄起許多新星，但柯瑞身手仍保持得相當優異。不過球評柏金斯（Kendrick Perkins）卻認為，聯盟現役最強控衛是尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）。

柏金斯在《ESPN》節目「First Take」上表示，「我不會擺任何人（在布朗森前面），這並不是對柯瑞或吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的不尊敬，但我不會拿任何人取代布朗森。你沒看到他單場42分嗎？你沒聽見布朗（Mike Brown）對他的評價，以及外界對他的關注嗎？」

「你有聽到D.格林（Draymond Green）在布朗森打爆勇士後說了什麼嗎？作為一名場上的指揮官，除了東契奇（Luka Doncic）以外，沒有其他球員（比得上）。儘管他飽受傷病困擾，但他為尼克所做的一切，我真的說不完，我認為他是聯盟現役最好的控球後衛。」柏金斯說道。

布朗森近況火燙，先前對上拓荒者單場砍下45分，對國王攻下42分，面對勇士也進帳34分，尼克更是近5戰贏得4勝，目前位居東部第5。以數據來看，布朗森本季場均27.5分、6.5助攻都勝過柯瑞的26.8分、4.9助攻，但論歷史地位來看，柯瑞依舊是代表的一個世代的偉大球星。

布朗森。（資料照）

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