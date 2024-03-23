NBA》老將康利全場最高21分、愛德華茲雙十演出 灰狼輕取騎士

康利。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊今天主場迎戰東部強權騎士隊，靠著經驗豐富的康利（Mike Conley）得到全場最高21分及團隊6人得分上雙情況，終場104：91輕取騎士。

灰狼主力湯斯（Karl-Anthony Towns）因左膝半月板撕裂已連續8場未打，另外騎士主力球星米契爾也因鼻梁骨折未出戰，不過騎士替補麥瑞爾（Sam Merrill）中場結束前連得10分，幫助球隊打出18：5高潮，順帶以領先姿態進入下半場。

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不過下半場灰狼隊復甦，單節僅讓騎士攻得17分，並第四節一開始靠著里德（Naz Reid）投進三分球拉開至全場最大14分差優勢，灰狼就此揚長而去，最終以13分差輕騎過關。

戈貝爾（左）、麥克勞夫林（右）。（取自灰狼隊X）

灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）今天僅得16分但抓下13籃板，斬獲雙十，麥克勞夫林 （Jordan McLaughlin）扮演稱職射手，三分投四投全中拿下12分；騎士隊葛蘭德（Darius Garland）攻下全隊最高19分、4助攻。

灰狼取勝後，戰績48勝22敗，仍位居西部第3，距離第二金塊只有1場勝差，騎士輸球後43勝27敗也居第3，與東部第二公鹿相差2場勝差。

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