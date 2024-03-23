NBA》保羅剩6秒遭到驅逐出場 勇士第三節被爆打不敵溜馬（影音）

保羅。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今主場迎戰溜馬，上半場打完雙方互不相讓，然而下半場一開賽勇士攻守都失序，慘遭溜馬拉開比分，最終以111：123吞下敗仗，且保羅（Chris Paul）還在比賽最後6秒被吹單場第二次技術犯規，遭到驅逐出場。

兩隊在上半場勢均力敵，溜馬前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下13分，當家控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）也進帳11分；但勇士靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與K.湯普森（Klay Thompson）各拿15分之下，半場打完取得67：66領先。

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然而易籃後戰況風雲變色，柯瑞命中率直線下滑，勇士團隊手感也急凍，單節命中率僅30.8%，三分命中率更只有23.1%。溜馬也趁虛而入，哈里伯頓單節砍下11分，還貢獻3次抄截，率隊打出36：21攻勢。勇士決勝節也無法振作，在主場吞下敗仗。

柯瑞此役下半場表現不佳，全場24投僅9中拿下25分，另有10籃板5助攻，K.湯普森17分4籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）13分10籃板，D.格林（Draymond Green）與庫明加（Jonathan Kuminga）各拿11分。而保羅替補也挹注12分，但他在最後6.6秒向溜馬球員致意前，似乎向裁判碎念，也吞下單場第2刺技術犯規，遭到驅逐出場。

溜馬方面，西亞卡姆25分16籃板6助攻，哈里伯頓25分11助攻4抄截2火鍋，內姆哈德（Andrew Nembhard）17分5籃板5助攻，M.透納（Myles Turner）14分10籃板。

CP3 was ejected with 6.6 seconds left in the game ... pic.twitter.com/s8dVcN3s3a — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） March 23, 2024

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