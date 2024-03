NBA》保羅剩6秒遭到驅逐出場 勇士第三節被爆打不敵溜馬（影音）

保羅。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今主場迎戰溜馬,上半場打完雙方互不相讓,然而下半場一開賽勇士攻守都失序,慘遭溜馬拉開比分,最終以111:123吞下敗仗,且保羅(Chris Paul)還在比賽最後6秒被吹單場第二次技術犯規,遭到驅逐出場。

兩隊在上半場勢均力敵,溜馬前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)攻下13分,當家控衛哈里伯頓(Tyrese Haliburton)也進帳11分;但勇士靠著「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)與K.湯普森(Klay Thompson)各拿15分之下,半場打完取得67:66領先。

然而易籃後戰況風雲變色,柯瑞命中率直線下滑,勇士團隊手感也急凍,單節命中率僅30.8%,三分命中率更只有23.1%。溜馬也趁虛而入,哈里伯頓單節砍下11分,還貢獻3次抄截,率隊打出36:21攻勢。勇士決勝節也無法振作,在主場吞下敗仗。

柯瑞此役下半場表現不佳,全場24投僅9中拿下25分,另有10籃板5助攻,K.湯普森17分4籃板,波傑姆斯基(Brandin Podziemski)13分10籃板,D.格林(Draymond Green)與庫明加(Jonathan Kuminga)各拿11分。而保羅替補也挹注12分,但他在最後6.6秒向溜馬球員致意前,似乎向裁判碎念,也吞下單場第2刺技術犯規,遭到驅逐出場。

溜馬方面,西亞卡姆25分16籃板6助攻,哈里伯頓25分11助攻4抄截2火鍋,內姆哈德(Andrew Nembhard)17分5籃板5助攻,M.透納(Myles Turner)14分10籃板。

