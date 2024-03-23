晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》保羅剩6秒遭到驅逐出場 勇士第三節被爆打不敵溜馬（影音）

2024/03/23 13:00

保羅。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今主場迎戰溜馬，上半場打完雙方互不相讓，然而下半場一開賽勇士攻守都失序，慘遭溜馬拉開比分，最終以111：123吞下敗仗，且保羅（Chris Paul）還在比賽最後6秒被吹單場第二次技術犯規，遭到驅逐出場。

兩隊在上半場勢均力敵，溜馬前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下13分，當家控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）也進帳11分；但勇士靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與K.湯普森（Klay Thompson）各拿15分之下，半場打完取得67：66領先。

然而易籃後戰況風雲變色，柯瑞命中率直線下滑，勇士團隊手感也急凍，單節命中率僅30.8%，三分命中率更只有23.1%。溜馬也趁虛而入，哈里伯頓單節砍下11分，還貢獻3次抄截，率隊打出36：21攻勢。勇士決勝節也無法振作，在主場吞下敗仗。

柯瑞此役下半場表現不佳，全場24投僅9中拿下25分，另有10籃板5助攻，K.湯普森17分4籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）13分10籃板，D.格林（Draymond Green）與庫明加（Jonathan Kuminga）各拿11分。而保羅替補也挹注12分，但他在最後6.6秒向溜馬球員致意前，似乎向裁判碎念，也吞下單場第2刺技術犯規，遭到驅逐出場。

溜馬方面，西亞卡姆25分16籃板6助攻，哈里伯頓25分11助攻4抄截2火鍋，內姆哈德（Andrew Nembhard）17分5籃板5助攻，M.透納（Myles Turner）14分10籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。