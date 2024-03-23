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NBA》AD砍23分19籃板4火鍋！湖人宰七六人收相隔1480天對戰首勝

2024/03/23 13:39

A.戴維斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今主場迎戰沒有明星中鋒恩比德（Joel Embiid）的七六人，面對家裡沒大人的對手，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）再度爆發，單場砍下23分19籃板4火鍋的宰制成績單，湖人以101：94獲勝，更中止對戰七六人7連敗。

雙方前三節打完勢均力敵，麥克西（Tyrese Maxey）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr）扛起七六人得分重擔，分別攻下19分與16分，哈里斯（Tobias Harris）也有12分進帳；湖人則靠著A.戴維斯、八村壘與D.羅素（D'Angelo Russel）各砍14分，以75：76進入決勝節。

決勝節湖人輪到「詹皇」詹姆斯（LeBron James）接管戰局，不斷切入禁區得手，逐漸將比分拉開，2分11秒之際再命中三分球，湖人取得96：87領先。儘管班霸（Mo Bamba）隨後也回敬三分彈仍為時已晚，湖人眾將輪流站上罰球線，勝利穩穩入袋。

湖人上一次擊敗七六人是在2020年美國時間3月3日，今天贏球後中止對戰7連敗，更是相隔1480天後再度打敗七六人。A.戴維斯此役16投10中攻下23分19籃板4火鍋，詹姆斯20分6籃板6助攻，八村壘、D.羅素與里維斯（Austin Reaves）各貢獻14分。

七六人吞下2連敗，麥克西26投10中拿下全場最高27分，烏布瑞19分6籃板3助攻3抄截，哈里斯16分13籃板4助攻，班霸11分7籃板3助攻3火鍋2抄截。

詹姆斯。（法新社）

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