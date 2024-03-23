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體育 競技運動 羽球

羽球》南科運動推廣千人健走 戴資穎連7年代言並進行友誼賽

2024/03/23 13:02

世界球後戴資穎應邀代言，並下場進行友誼賽。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南部科學園區今天舉辦推廣運動的千人健走，氣氛熱烈，羽壇的世界球后戴資穎連續7年擔任代言，並進行友誼賽，各地粉絲湧至，現場爆滿。

「2024運動在南科」的千人健走，今天先於西拉雅廣場集結，完成暖身操之後出發，場面熱鬧，中華隊專屬啦啦隊CT Girls也應邀表演，為大家加油，鼓舞士氣。

場邊同時也安排美食園遊會，並規劃公益攤位，市府消防局第四大隊南科分隊設計了羽球飛鏢互動遊戲，並準備積木模型等闖關獎品，進行火警、地震、一氧化碳中毒，以及瓦斯使用安全…等宣導，親子聚集，展現人氣。

健走民眾返程後，廣場舞台區再進行表演節目，該活動已邁入第7屆，戴資穎每年都來代言，並與國科會主委吳政忠、副市長葉澤山等一起揭幕。

開幕後，戴資穎前往南科實驗中學體育館，與園區優勝隊伍代表進行三對三的友誼賽， 爆滿的民眾爭睹球后風采。

吳政忠致詞時強調，園區與週邊的連結相當重要，健走吸引民眾攜家帶眷參加，顯見活動很成功；葉澤山則提到，體力等於國力，各界得共襄盛舉，更展現了南科充沛的產業力。

世界球后戴資穎與園區優勝隊伍代表的友誼賽，吸引爆滿的民眾觀看。（記者吳俊鋒攝）

「2024運動在南科」熱鬧登場，世界球后戴資穎（右二）代言，並與各界貴賓一起揭幕。（記者吳俊鋒攝）

「2024運動在南科」上午登場，千人健走，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

現場啦啦隊表演，炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

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