NBA》為何連被吹2次技術犯規遭驅逐？保羅：我嗆裁判「抖音仔」

保羅。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士今以111:123不敵溜馬,而在比賽結束前6.6秒,勇士老將「CP3」保羅(Chris Paul)竟遭到裁判布拉德斯(Tony Brothers)連吹2次技術犯規,遭到驅逐出場。賽後記者會上,保羅也透露自己當時被趕出場的原因。

當時比賽已經接近尾聲,保羅也向前要跟溜馬球員致意,不過途中似乎朝裁判碎念幾句,最終連續被吹2次技術犯規,在比賽剩6.6秒時被驅逐出場。

賽後保羅透露,「Tony在跟我講話,我也講回去,我叫他「抖音仔(TikToker)」而被吹了一次技犯,第二個技犯是因為我說他掌握太多權力,於是他又賞我一次技術犯規。」

Chris Paul said he called Tony Brothers a “Tik Toker” to get the first technical and told Brothers he has too much power and received a second T.



(Paul just posted a Tik Tok of a Brothers interview to his IG story) pic.twitter.com/W2B7x3M4fv