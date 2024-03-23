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網球》前球后莎巴蓮卡銜哀出擊 一身黑衣力退好友邁阿密開胡

2024/03/23 14:30

莎巴蓮卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）頂住前男友墜樓身亡的沉重壓力，一身黑衣銜哀出擊，6：4、6：3力退西班牙閨蜜巴多莎（Paula Badosa），邁阿密網賽女單次輪開胡晉級32強。

白俄羅斯退役冰球名將科索夫（Konstantin Koltsov）在邁阿密驟逝，當地警方正朝輕生方向調查，莎巴蓮卡與這位42歲同胞交往逾兩年，近日才傳分手，因此女單第2種子的她大受打擊，仍展現堅強意志力參與WTA千分等級大賽。

首輪免戰的莎巴蓮卡，次輪遭遇圈內最好朋友、前女單第2的巴多莎，澳洲公開賽衛冕冠軍穩紥穩打，第5局雖錯失2個破發點，第7局把握機會率先突破，順勢先馳得盤；傷癒復出的巴多莎丟掉首盤，次盤更陷苦戰，遭到底線打法強勢的兩屆大滿貫贏家徹底壓制，莎巴蓮卡第3局破發取得領先，5：3聽牌再度破了對手發球局，僅花1小時24分鐘直落2出線。

由於這起悲劇相當突然，莎巴蓮卡賽前與WTA及主辦單位達成協議，賽事期間婉拒媒體採訪，賽後她緊緊擁抱好友巴多莎直接離場，第3輪對手則為烏克蘭32種子卡里妮娜 （Anhelina Kalinina）。

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