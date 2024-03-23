中職》投球計時器何時開始倒數？ 需符合3個條件

聯盟為加快比賽時間也導入新制，包括投手在壘上無人需在20秒內出手、壘上有人則為25秒內。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今年中職導入多項縮短比賽時間的新政策，包括投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則為25秒內、捕手需在倒數剩餘9秒前雙腳位於捕手區、打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區、投手單一打席退板或牽制最多3次，及延長賽採突破僵局制，就是希望能加速比賽進行。

新制的誕生，教練和球員正反兩派意見都有，特別是針對壘上有人，投手需在25秒內啟動投球動作，這部分其實不少教練持反對意見，認為這樣會造成投手壓力，甚至導致受傷，也有教練反應，球場的投球計時器有點小，應該大一點才對。

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至於投球計時器何時開始倒數，聯盟規定必須同時符合3個要件，包括投手持球位於投手丘、打者和捕手在本壘附近、野手就守備位置。聯盟表示，投球計時器由該場預備裁判操作。

聯盟規定，違反投球計時規不採警告措施，投手或捕手每次違規，主審宣告1壞球，打者違規主審宣告1好球；投球計時規不適用即時重播輔助判決，投手退板或牽制之後，投球計時器重新倒數。

另外，打者在每個打席僅能要求1次暫停，不過受傷或裝備脫落、氣候因素等影響，獲主審同意時不在此限。

本季聯盟開放各隊可在比賽中使用Pitchcom（投捕電子暗號發送器備，以加速投捕暗號溝通時間，到目前為止，並沒有球隊表達開季會使用的意願。

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