睽違5年台日軟式少棒賽高雄開打 金潭國小打敗日獅子隊奪首勝

睽違5年台日軟式少棒賽高雄開打，金潭國小首戰即打敗日獅子隊奪首勝。（高市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市台日軟式少年棒球錦標賽睽違5年，今（23）日在高雄市頂庄棒球場點燃戰火，來自日本大阪的3支優秀少棒隊，對決高雄市3所國小實力堅強少棒隊，首場台日少棒對決，林園區金潭國小展現氣勢，以6比1打敗日本獅子隊，為中日少棒賽取得首勝。

受到疫情影響，睽違5年的高雄市第24屆台日軟式少年棒球錦標賽，今起至26日在鳳山區頂庄棒球場舉行，今年有金潭國小、苓區中正國小與復興國小高雄市3所國小棒球隊，對戰來自日本大阪的獅子隊與勇士隊、虎隊，台日6隊在歷屆對戰各有輸贏，高雄曾拿下15次冠軍。

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金潭國小與獅子隊首場對戰後，舉行開幕典禮，由教育局主秘歐素雯主持，日本隊代理理事長谷川進也特別致贈代表比賽精神的日本棒球衣，送給投入比賽事宜的高市教育局周登泉老師，感謝他的用心與付出。

金潭國小少棒隊首場對上日本獅子隊，展現旺盛的火力攻擊，二局上陸嘉恩一支二壘安打，帶動全隊打擊氣勢，之後小將涂閩豪也補上一支二壘打，此局共揮出4支安打，一口氣就拿下6分，也奠定這場台日少棒賽首戰勝利。

日本獅子隊整場受到金潭國小兩位投手吳季恆、林碩溪的封鎖，打擊火力無法發揮，不過仍在四局下由大迫侑生打出一支陽春全壘打，終場金潭國小就以6比1擊敗獅子隊，拿到台日少棒賽首場勝利。

睽違5年台日軟式少棒賽高雄開打，金潭國小首戰即打敗日獅子隊奪首勝。（高市教育局提供）

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