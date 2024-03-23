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UBA女籃》怎輸？宋瑞蓁拿21分、11籃板 世新離5連霸只剩一步之遙

2024/03/23 15:25

世新大學擊敗文化大學，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世新大學今在112學年度UBA 大專籃球聯賽公開女一級4強賽，雖上半場只領先對手5分，但下半場重拾主宰力，宋瑞蓁拿全場最高21分，11籃板，游沁樺得19分，終場以81：70擊敗文化大學，距離5連霸只差一勝。

世新靠著雄厚戰力在近年制霸大專女籃，林妘樺為去年成都世大運國手，陣中還有185公分的外籍生吉芙、上屆FMVP宋瑞蓁、新人王游沁樺，新人后熱門張家瑄也有場均10.4分的火力。

所向披靡的世新女籃在本季預賽、複賽的16戰全勝，有11場團隊得分破百，平均得分107.6，每場淨勝分高達47分，以頭號種子之姿前進台北小巨蛋，首戰對手為第4種子文化大學。

世新本季前2次與文化交手都是大勝，且每場平均勝分為20.5分，但今4強賽在上半場未發揮籃板優勢，兩隊同樣都抓下26個籃板，加上投籃命中率和罰球準星欠佳，衛冕軍僅以35：30小幅領先。

世新在下半場火力全開，將領先分差擴大至雙位數，儘管文化在決勝節迎頭趕上，但關鍵時刻宋瑞蓁、游沁樺挺身而出，其中游沁樺在最後3分鐘投進三分球，一舉澆熄對手反撲氣燄，最終以11分差勝出，自107學年度開始，連6季都能挺進最終決賽，對手將是台灣師大和佛光大學的勝方。

世新在籃板數以55：33大勝，三分球命中率達42.9％，團隊有4人得分達雙位數，游沁樺拿19分，吉芙攻下12分、22籃板，楊淑琄進帳14分。

文化以王玥媞的17分表現最佳，郭虹廷拿16分、10籃板，無緣連2季闖進決賽，明仍要全力爭季軍。

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