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UBA決賽「宇宙政大」再與健行爭冠 今日賽事預告與轉播

2024/03/24 06:57

政治大學。（記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，國王將在客場對上魔術，太陽將在客場對戰馬刺，塞爾提克將碰上公牛，敬請鎖定轉播！

UBA決賽，男子組方面，政治大學尋求4連霸，今天將在冠軍戰再次迎戰健行科大。世新大學則要跟虎尾科大爭季軍；女子組方面，尋求5連霸的世新大學要碰上台灣師大，而女子組季軍戰則是佛光大學碰上文化大學。敬請鎖定轉播！

中職熱身賽，富邦悍將碰上統一獅，樂天桃猿對上味全龍，中信兄弟迎戰台鋼雄鷹。敬請鎖定轉播！

NBA

07:00 國王@魔術 緯來體育

08:00 太陽@馬刺 愛爾達體育1台

09:30 塞爾提克@公牛 緯來體育D-Live

中華職棒熱身賽

14:00 統一獅@富邦悍將 公視+

14:00 味全龍@樂天桃猿 愛爾達體育3台

17:00 台鋼雄鷹@中信兄弟 DAZN 1、愛爾達體育2台

PLG

14：30 勇士@領航猿

17：00 攻城獅@鋼鐵人

轉播: MOMOTV、民視第一台、YouTube

T1

14:00 海神@特攻

16:30 台啤雲豹@戰神

轉播: 愛爾達體育2台、YouTube、Twitch

UBA決賽

13:00 文化大學VS佛光大學（女子組季軍戰）

15:00 虎尾科大VS世新大學（男子組季軍戰）

18:00 台灣師大VS世新大學（女子組冠軍戰）

20:00 健行科大VS政治大學（男子組冠軍戰）

轉播：緯來體育、愛爾達體育4台

瑞士羽球公開賽

18:00 決賽 愛爾達體育3台

健行科大擊。（記者陳志曲攝）

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