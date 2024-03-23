MLB》涉賭的水原一平被爆學歷造假？ 美大學校方稱無就讀紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平（右）、前專屬翻譯水原一平（左）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前專屬翻譯水原一平爆發涉賭風波，不但遭道奇開除，也被大谷團隊指控竊盜金錢。雖然水原一平被美國媒體指稱畢業於加州大學河濱分校，但美媒《NBC洛杉磯》指出，該大學的發言人表示，找不到水原一平就讀該校的紀錄。

《美聯社》報導，現年39歲的水原一平出生自日本，他在1991年由於父親的廚師工作關係，移民美國洛杉磯，並就讀美國鑽石吧高中（Diamond Bar high school）。

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《美聯社》稱水原一平在2007年畢業於加州大學河濱分校，但《NBC洛杉磯》實際訪問該校，卻得到沒有在這間學校就讀的紀錄。

另外，根據鑽石吧高中網站介紹校友時，稱水原一平曾在襪隊擔任日籍投手岡島秀樹的翻譯，許多美國媒體先也稱水原一平擔任過紅襪隊的翻譯。但紅襪隊今天透過發言人表示，球隊從未以任何身分聘用水原一平。

實際上岡島秀樹與水原一平曾經共事過，岡島秀樹在2012年2月當時要加盟洋基，當時聘請水原一平為翻譯，但因為岡島秀樹的體檢未過，合約也因此沒有生效。

水原一平在2012年回到日本後，擔任日職日本火腿隊的翻譯，並與大谷翔平結識。大谷在2017年季後挑戰大聯盟加盟天使隊後，水原一平成為大谷的貼身翻譯，還會擔任大谷的司機、以及訓練夥伴。

大谷在去年休賽季轉戰道奇，水原一平也繼續擔任大谷的專屬翻譯，如今水原爆發涉賭風波醜聞，也影響大谷的形象。

道奇隊日本球星大谷翔平（右）、前專屬翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

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