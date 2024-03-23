澎湖縣健美健身協會選拔賽 18名選手展示訓練成果爭取為縣爭光

澎湖縣健美健身協會選拔全運會代表，5名女選手報名比基尼組。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕10月份舉行的全民運動會，澎湖縣參加健美男女項目競技，今（23）日在澎湖多功能體育館，舉行代表選拔，18位選手報名參加，優勝者將代表澎湖縣出賽全民運動會，為澎湖爭光，澎湖體育會理事長張偉男、澎湖健美健身協會副理事長郭文耀、張東勝等人，都到場為選手加油打氣。

澎湖縣健美健身協會2年前甫成立，就選拔6位選手首役赴嘉義參賽，表現相當亮眼，分別在男子形體組健美第3級陳俊明榮獲第4名、女子比基尼組健美第1級王詩凡獲銅牌、女子比基尼組健美第2級呂佩芳獲第7名，一鳴驚人，此次再度出征，更肩負澎湖奪牌的濃厚期望。

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現任澎湖縣健美健身協會總幹事郭宇珈，也是副理事長郭文耀的女兒，本身亦為健美選手，此次代表選拔分別有男子健美、男子形體、女子形體、女子比基尼和男子古典形體5組，但無男子健體項目，雖然全運會為澎湖奪牌希望濃厚，但澎湖縣政府僅補助微薄車馬費，不少費用都要選手或理監事自掏腰包，擔心影響後繼人才培育。）

雖然經費略顯不足，但18位選手仍盡力在評審前，擺出他們平日苦練出來的肌肉線條，「台上1分鐘、台下10年功」，選手雖然笑容洋溢面對眾人，但台下觀眾都能清楚聽到選手努力調勻氣息，在肌肉上使勁，才能在眾人面前，展現出完美的體態。

經過激烈競技，代表澎湖參加全運會選手名單出爐。 （記者劉禹慶攝）

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