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中職》曾被葉總指「精神受傷」 張政禹有深刻危機意識

2024/03/23 17:15

張政禹。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍去年選秀第1指名大物劉峻緯在公辦熱身賽就展露頭角，獲得最多的游擊先發機會，壓縮了23歲游擊張政禹的出賽空間。今對獅隊，由張政禹先發鎮守游擊，他坦言，前陣子的心態沒那麼好，有次還被教練提醒，「被拔掉位置很簡單，再去填補很困難。」一語驚醒夢中人。

回顧3月13日公辦熱身賽第1戰，龍隊推派劉俊緯鎮守先發游擊，當時總教練葉君璋被問到張政禹的狀況先秒答，「精神受傷，專注力受傷⋯」隨後才改口說道，「沒啦，他說有點累，留在斗六調整。」

劉俊緯扛下公辦賽前2場先發游擊後，16日才輪到張政禹，後來2人輪流鎮守。談到葉總在13日提到的「專注力受傷」，張政禹坦承，有一場比賽擊出高飛球，因為沒有全力衝刺而被教練提醒，「他說，你可以衝刺時就儘量衝刺，不要等到沒辦法衝才去衝，那就來不及了。」

過去張政禹就被葉總形容，他的守備跟個性一樣有點「散散的」，可能有特別美技，也有特別失誤。張政禹也知道，自己從以前到現在都很容易「散掉」，這次春訓的跑壘插曲，加上劉俊緯的突飛猛進，讓他有更深切的體會，「自己還是要趕快長大。」

張政禹認為，劉俊緯打擊真的滿好的，不管是擊球率、選球都還不錯，「看到他打得很好，我當然會急，覺得自己需要多做些什麼，在打擊方面要贏他，但這些都是其次，重要的是練習的在場上要能運用，不強求要做到最好，至少要80%。」

龍隊上一軍以來，張政禹是鎮守最多游擊的選手，但定位並不穩固，去年曾傳昇也守了55場游擊，今年更空降游擊大物，龍隊製造的競爭氛圍，對張政禹是很大的督促，但他也有自覺，不應該是看到競爭才要改變，而是本來就應該知道要做什麼。

教練也曾叮嚀張政禹，新人崛起很快，「只要一個選手表現好，你就再見了。」張政禹坦言，看到劉俊緯打擊還不錯，也會擔心自己是不是就沒機會了，「不要輕易把舞台讓給別人，這對現在的我來說是很重要的事情。」

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