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中職》邱智呈羨慕1指大物 「又高又帥身材又好」

2024/03/23 18:02

林佳緯。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅蘇智傑今傳出手肘二度發炎，28日將接受骨刺清創手術，預計上半季缺席6-8週，總教練林岳平期待林佳緯頂替上來。而去年站穩外野的「小黑」邱智呈，今年熱身賽手感也很不錯，賽前貢獻全聯盟並列最多的6分打點。

邱智呈去年打出打擊率3成13的球季，目前在公辦熱身賽也火力兇猛，出賽8場打擊率高達3成68，外帶1轟。他自認狀況也沒特別好，剛開始比賽還找不到方向，公辦賽第4、5場才開始有好的感覺。

獅隊外野有第一指名大物林佳緯等卡位，跟邱智呈都是穀保家商出身的選手，「小黑」笑說，林佳緯的個性有點像林安可，「他有自己的調整方法，每天都會知道自己要幹嘛，而且身材素質好，又高，又帥。」

今年獅隊重啟「全壘打舞」的傳統，邱智呈是推手之一，他曾問陳傑憲為何要取消，雖然得知原因是林安可不跳，但他認為應該要恢復傳統，「打全壘打也是能分享喜悅。」

身為重啟「全壘打舞」的推手，邱智呈在19日就開轟，而他在休息室帶領全隊的舞蹈，看似有設計過，他笑說，「完全是即興發揮，繞過二壘才想要跳什麼。」

新球季目標不是多跳幾支舞，畢竟越想可能越打不出來，邱智呈說，「每年給自己的目標都一樣，上場機會多爭取，多觀摩學習。」

邱智呈。（記者林正堃攝）

林佳緯。（記者林正堃攝）

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