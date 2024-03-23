PLG》沃許本第四節超狂演出 領航猿27分大逆轉夢想家寫紀錄

沃許本。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕全場最多落後27分的桃園領航猿，今天在主場上演超級大逆轉，沃許本決勝節包辦18分，全場轟下37分，率隊以89：85氣走PLG聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，收下3連勝，近7戰第6勝。

領航猿完成落後27分的逆轉勝，也創下聯盟例行賽最大逆轉比分紀錄，之前紀錄為26分，勇士、攻城獅都達成過。

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近況不俗的領航猿，今上半場的表現卻如同遊魂，只有30.2％投籃命中率，且防守薄如蟬翼，讓夢想家以破5成的投籃命中率輕鬆得分，兩節打完以33：55落後。

不過領航猿在下半場如大夢初醒的猛獅，在第三節打出25：14的攻勢追近差距，沃許本在決勝節更是如入無人之境，單節7投5中，拿18分，包括最後1分08秒的超前中距離，率隊以86：85逆轉，最後也成功擋住夢想家的反撲，在主場上演一場讓球迷都嗨翻的大逆襲好戲。

致勝功臣握許本全場22投13中，拿37分，其中24分來自下半場，密克斯19分、11籃板，盧峻翔上半場拿2分，但下半場回神轟13分，全場得15分，是領航猿在第四節拉出31：16反撲攻勢的要角之一。

夢想家在上半場打得風生水起，但下半場表現判若兩隊，手感完全消失，火力銳減到只剩30分，布依德的22分、12籃板為全隊最佳，麥卡洛拿18分，陳振傑10分是本土最好，林俊吉只有5分，夢想家吞下2連敗。

盧峻翔。（PLG提供）

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