UBA》王者政大靠莊朝勝、游艾喆、莫巴耶打敗虎尾 小巨蛋7連勝闖冠軍賽

政治大學莊朝勝握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕尋求5連霸的政治大學今天在台北小巨蛋登場的112學年UBA公開男一級4強賽，遭遇極大威脅，還好射手莊朝勝轟22分，游艾喆也有「雙十」成績單，最終衛冕軍以83：79擊敗首闖4強的虎尾科大，挺進明晚登場的冠軍賽，對手將是健行科大、世新大學之間的贏家。

政大本季預賽15場、8強賽7場都贏，總教練陳子威希望球員展現爭取連霸的決心。衛冕軍上半場表現最佳是莊朝勝砍進2顆三分球，進帳14分，莫巴耶也挹注11分，主控游艾喆則是4分、7助攻，政大半場39：34領先虎尾，至於虎尾則以喬納森13分最高，希圖12分進帳，但本土球員的表現就不大出色。

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虎尾在第三節連下4分追近，但政大就是由莫巴耶在攻守都有表現，加上波波卡「三分打」持續維持領先，而虎尾馬克斯、王鈞聖連續三分球破網取得52：50超前，莊朝勝、吳志鍇、林子皓相繼投進三分球又是要回領先，王鈞聖則投進壓哨三分彈，虎尾以57：60落後。

政大在第四節打出一波9：3攻勢，再要回領先，虎尾則緊追不放，最後5分鐘66：71落後，馬克斯飆進三分球，只是莊朝勝先來一記三分彈，游艾喆更是一條龍上籃得分，逼得對手喊暫停，希圖先是補扣又砍三分球，但政大隊長莫巴耶又用三分球還以顏色，且防守成功逼得對手失誤，喬納森14秒亂軍之中又投進三分球，但虎尾只能用犯規戰術凍結時間，且莫巴耶展現價值又是關鍵防守建功，王者政大連4年挺進總冠軍賽，在台北小巨蛋收下7連勝。莊朝勝投進4顆三分球，攻下全隊最高23分，莫巴耶17分入袋，游艾喆15分、12助攻。

虎尾無緣扳倒王者政大，希圖拿到全隊最多20分，王鈞聖下半場表現亮眼也有16分，喬納森18分，馬克斯16分。

政治大學游艾喆。（記者陳志曲攝）

政治大學莊朝勝（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

虎尾科大喬納森（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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