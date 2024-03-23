籃球》林現惟灌籃秀鼓勵小朋友追夢 全國國小錦標賽雙北開戰

人氣球星林現惟（中）大秀灌籃美技。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2024全國國民小學籃球錦標賽今於北市溪口國小開幕，松山高中教練黃萬隆到場頒贈「籃球推手獎」給基層教練，林現惟等子弟兵也參與賽前三對三同樂，並以精彩灌籃秀鼓勵小朋友們勇敢追夢，一舉炒熱現場氣氛。

今夏即將遠赴美國挑戰NCAA更高籃球殿堂的林現惟，帶著松山球員和小朋友們進行趣味鬥牛，連三場都施展扣籃美技，不論是空中接力或大風車，都讓全場驚呼連連，童心未泯的林現惟說：「難得有機會跟小球員交流，就盡力拿出最好的一面給大家看。」來自南投瑞岩部落的林現惟，從赤腳打球到展露天賦揚名HBL，並獲得獎學金挑戰NCAA，他希望自身經歷能夠激勵更多小朋友，在籃球路上保持著熱情，勇於面對挑戰不放棄，「有夢想就要去追逐，一開始我也沒想到會打到現在，甚至有機會出國打球。也許努力能讓老天爺看到，最後就有好的結果。」

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本屆賽事舉辦第6年，隊伍數突破新高，總參賽隊伍來到317隊、共183校共襄盛舉，並於雙北地區12個球場熱鬧開打，3月29日板橋體育館進行六年級組決賽。國小體總週六表揚多位推動基層籃球訓練的師長，共5人獲獎，包括新北市安坑國小黎孝雅、桃園市忠貞國小熊德勝、高雄市華山國小黃寶慶、新北市泰山國小吳家齊、宜蘭縣光復國小梁家鳴。

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