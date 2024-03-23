韓職》放棄大聯盟約重返南韓的柳賢振 首戰僅投3.2局失5分遭KO

柳賢振。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕放棄大聯盟約重返韓職韓華鷹的強投柳賢振，今天在韓職開幕戰登板先發面對衛冕軍LG雙子，柳賢振僅投3.2局被敲6安，失掉5分有2分自責。韓華鷹終場以2比8輸球，柳賢振重返韓職首戰就吞敗投。而LG雙子主場蠶室球場今湧進滿場23750人進場觀戰。

柳賢振在第2局2出局滿壘時被敲安失掉2分，第4局2出局後，柳賢振投出保送，接著自家守備失誤，讓對手攻佔二、三壘，柳賢振這時連被3安掉3分後，就被換下場。

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柳賢振今只投3.2局用86球，其中有55顆好球，被敲6安、丟3次保送，失掉5分有2分自責，賽後防禦率為4.91，沒有投出任何一次三振。柳賢振一共丟了45顆速球、18顆曲球、14顆變速球、9顆卡特球。

根據《韓聯社》報導，柳賢振表示，自己的球速感覺還行，但控球方面卻有點掙扎，沒有按照想要的方式進行，「我保證會在下一場比賽表現更好。」

現年36歲的柳賢振曾在2006年至2012年效力韓華鷹，2013年起轉戰大聯盟舞台，分別效力過道奇與藍鳥。柳賢振上季在藍鳥先發11場，戰績3勝3敗防禦率3.46，生涯在大聯盟11年累積78勝48敗，平均防禦率3.27，曾在2019年以單季防禦率2.32摘得國家聯盟防禦率王。

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