UBL》大專女壘聯賽 暨大殺進冠軍戰明拚4連霸

2024大專女子壘球聯賽3戰2勝制冠軍戰，今天首戰國立暨南國際大學女壘隊以7比1擊敗台北市立大學拔頭籌。（國立暨南國際大學提供）

〔記者佟振國／南投報導〕2024大專女子壘球聯賽今於國立暨南國際大學舉行3戰2勝冠軍賽首場比賽，地主暨大女壘隊以7比1擊敗台北市立大學，明天（24日）上午9點進行第2場冠軍賽，暨大若取得勝利，將迎來連4年奪冠紀錄，也打破UBL女子壘球聯賽預賽到決賽全勝的光榮歷史紀錄。

暨大表示，UBL女子壘球聯賽暨大已完成3連霸，今年從預賽起又以連勝之姿闖進冠軍戰，冠軍戰採取3戰2勝，對手則是台北市立大學，今天於暨大全新落成的壘球場舉行冠軍戰第1場比賽。

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暨大女壘隊在1局下半就展開攻勢，第3棒就讀公共行政系的捕手林紀紜轟出2分全壘打先馳得點2比0，2局下暨大攻勢再起，先擊出2壘安打後，靠著對方投手四壞球與觸身球自亂陣腳先攻下2分，4棒一壘手葉好芳在滿壘時又擊出1支2壘安打，再取得2分，該局一口氣獲得4分，以6比0遙遙領先北市大。

3局下半，暨大在2出局之後又連續擊出3支安打再下一城，7比0領先北市大，對手直到4局上才透過安打取得1分，終場暨大以7比1擊敗北市大，在3戰2勝的冠軍賽開紅盤，明天暨大只要再贏1場，就可獲得UBL女子壘球聯賽總冠軍，將達成4連霸及預賽到決賽全勝的紀錄。

暨大校長武東星表示，暨大是目前全國女壘最蓬勃發展的大學，2019年起開設運動教練學分學程暨微學程，以「優質體育教學」、「傑出運動表現」與「蓬勃運動產業」3大核心理念，並培育15位學生投入教職、教練事務工作，也感謝教育部體育署補助3期共計4900萬元興建壘球場，今年順利落成，未來將培育更多優秀的國家女子壘球運動員與教練。

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