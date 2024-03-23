WTT支線賽》直落三擊退義大利對手 莊智淵連兩站挺進8強

莊智淵直落三解決義大利對手，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕42歲老將莊智淵今晚在WTT貝魯特支線賽第二站男單16強戰，以直落三擺平世界排名112的義大利選手史托亞諾夫，連兩站晉級8強。

世界排名39的莊智淵面對陌生的史托亞諾夫，雖然以直落三過關，但過程並不輕鬆，首局小莊在10:7聽牌下連續錯失5個局點被追到12平，關鍵時刻靠著連續的正拍搶攻得手，才以14:12拿下。

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第2局，莊智淵6:1強勢開局後，一路壓著對手打，11:5再下一城。

但第3局猶如首局翻版，莊智淵在10:6聽牌下，連續浪費6個賽末點後，反倒以11:12落後，隨後小莊先救回兩個局點後追到14平，接著再靠著拿手的反手拍連拿兩分，16:14有驚無險拿下勝利。

莊智淵8強將迎戰印度選手德塞和巴西選手朱提的勝方。

女單方面，世界排名63的劉馨尹在16強戰以11:8、11:5、11:5收拾斯洛伐克女將芭拉佐娃，8強將對決世界排名47的印度女將阿庫拉。

世界排名39的陳思羽則爆冷以9:11、11:3、8:11、9:11不敵世界排名133的盧森堡女將德努特；黃怡樺也以4:11、4:11、10:12敗給世界排名51的香港名將杜凱琹，雙雙無緣晉級8強。

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