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UBA》台灣師大重返公開女一級冠軍賽 明天挑戰尋求5連霸佛光

2024/03/23 19:57

台灣師大林佳蓉（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣師大本屆UBA兩度交手佛光大學都輸球收場，今天在台北小巨蛋登場的112學年公開女一級4強賽，從開賽就打得對手難以招架，即使一度又被追近，但台師大女將有穩住，最終以79：66擊敗佛光，隊史第11次晉級冠軍戰，明天將再度挑戰尋求5連霸的世新大學。

台師大此仗開賽就一鼓作氣壯大領先優勢，即使第三節一度被佛光追近，但台師大第四節很快做出調整，且全場籃板更是輾壓對手。台師大此仗表現最佳是林佳蓉進帳23分，古寶誼斬獲19分，林品妤挹注14分，陳昱潔繳出全方位表現，拿到15分、10籃板及7助攻。

台師大曾在100至102學年風光拉出3連霸，只是近年都無緣冠軍，最悶的是110學年，當時在6強複賽力挫世新，終結世新跨季38連勝的紀錄，想不到冠軍賽卻遭到世新的李吟娸「三分打」逆轉，台師大卻因陳雅彤最後兩罰全部落空，以1分之差飲恨，如今總算又重返總冠軍賽。

佛光此仗敗在籃板居於劣勢，團隊籃板30個遠不如台師大的54個，表現最出色是李宜樺19分，大學姊梁瑜玲15分進帳，佛光明天季軍戰將對陣文化大學。

台灣師大林佳蓉。（記者陳志曲攝）

台灣師大陳昱潔（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

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