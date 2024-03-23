中職》兄弟「點」石成金 魔鷹陽春砲成空響

蘇緯達。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟今天展現短打基本功，不斷「點」破台鋼雄鷹防線，再靠適時的三支長打攻城掠地，包含5局上蘇緯達轟兩分砲，最終兄弟就以8：5擊敗台鋼，公辦熱身賽累計戰績4勝3敗，台鋼則為3勝3敗。

台鋼洋砲魔鷹2局下轟陽春砲，洋投哈瑪星安然度過前2局，3局上兄弟進攻，該局首棒楊祥禾敲安，接著馬鋼短打，哈瑪星接球暴傳二壘，形成一出局二、三壘有人，黃鈞麟內野滾地球追平比分。

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4局上一出局三壘有人，蘇緯達敲出超前比分安打，高宇杰短打推進壘上跑者，楊祥禾敲二壘安打進帳1分打點。

5局上兄弟攻勢再起，黃鈞麟、劉貴元短打都形成內野安打，一出局一、三壘有人，林書逸犧牲短打帶有1分打點，陳子豪敲二壘安打再添1分，接著蘇緯達轟兩分砲，兄弟單局灌進4分奠定勝基。

哈瑪星投4.2局被敲7安包含1轟，失7分其中6分責失，公辦熱身賽2場先發都吞敗投，累計防禦率6.23；兄弟鄭凱文先發4.2局被敲9安失4分都是責失。

「台鋼大王」王柏融昨敲三壘安打，此役單場3打數1安打，吞下1K，另獲1次保送，藍寅倫3支3，打下2分打點。

魔鷹。（台鋼雄鷹提供）

哈瑪星。（台鋼雄鷹提供）

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