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足球》足協理事長王麟祥會員大會重申 任內必定清償所有欠款

2024/03/23 20:14

足球協會理事長王麟祥（右三）。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國足球協會今舉行第13屆第3次會員大會，43席代表總計42席出席參與，會中宣布國內各項賽事優化、各地地區菁英發展計劃與財務報告，理事長王麟祥再度強調，任內必定清償所有欠款。

足協過去因為舉辦或參與各項國內外賽事，累積高達一億餘元債務，新任理事會2023年接手後，雖已逐步展開協商還款事宜，但涉及球員的費用部分仍未完全償還，甚至發生未支付款項卻開立扣繳憑單的嚴重疏失，近來引發外界批評。針對各界關心的財務健全度，足協發聲明回應，至本週已經清償積欠款項兩千四百多萬元，並且達成還款計劃金額三千一百多萬元，下週將支付球員等個人工作費共四百九十多萬元。

王麟祥表示，雖然本屆接任即承受極大財務壓力，但盡力維持協會與各級國家隊集訓出賽運作，確保本屆開始財務正常化，特別不再積欠選手、教練與工作人員任何人事費，「在進行協會改革過程中，我們也體認到與各方溝通對話的必要性，除了將協會現況更透明化，營運方式也應隨我國足球發展與時俱進。我們願意敞開談話之門，更樂意依體育署建議安排與關心足球的團體代表、專家學者面對面一起討論。」

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