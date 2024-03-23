中職》初亮相就寫紀錄！ 徐若熙透露1球種「改變滿多的」

徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍今推派開幕戰先發強力候選徐若熙先發，對統一獅隊演出12上12下，最速飆到155公里，僅用51球吃完4局，狂飆6次三振，其中有顆變化球種頻繁使用且效果不錯，徐若熙坦言，「確實改變滿多的。」

徐若熙今天投51球中，有多達28球速度飆破150公里，其中在3局飆3K、4局飆2K，包括最後1打席跟陳傑憲的經典對決，祭出「全火球」去對決，6球中造成他3次揮空，且飆出全場最快的155公里。

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徐若熙坦言，確實有某幾顆球有在催球速。談到好的地方則說，「我覺得還好，有時控球還是會有點落差，還有地方可以調整。」

今天對獅隊一役，滑球的存在感巨大，他坦言改變滿多的，包括速度和幅度，「去年滑球都是丟出來時，很明顯就是變化球，今年儘量讓出手點跟直球一致，讓打者比較不好掌握。」

龍隊將在30日迎接大巨蛋的中職開幕戰，若被託付開幕戰先發，徐若熙說，「大致上沒有問題，剩下一些比較小的事情。」但他也反問，「葉總有說了嗎？搞不好是鋼龍！」

過去土投在公辦熱身賽開賽起連續解決最多打者就是12位，分別是2006年兄弟象莊宏亮、2011年桃猿黃欽智、2014年桃猿王豐鑫，徐若熙今以12上12下追平紀錄。

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