桌球》億光盃帕拉桌球錦標賽暨國手選拔賽點燃戰火 逾120人參賽

113年億光盃全國帕拉桌球錦標賽暨國家代表隊選拔賽今天在福誠高中點燃戰火。（億光盃提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕113年億光盃全國帕拉桌球錦標賽暨國家代表隊選拔賽今天在福誠高中點燃戰火，參賽人數突破120人，包括多位帕拉運動員和亞洲帕拉運動會國手，也期盼選手能繼2023年杭州帕運後再創佳績。

億光與桌球的緣分的非常深厚，公司董事長葉寅夫與妻子也就是基金會董事長簡文秀，本身就熱愛這項運動，將公司員工桌球室花經費改善軟硬體設施，提高員工對桌球的興趣，也贊助新北市國際帕拉桌球公開賽，也提供亞帕運選手所需資源。

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葉寅夫長期致力透過贊助、舉辦桌球賽事，將培養良好運動習慣、幫助維持身體健康以及能以促進社交狀態的理念透過桌球來落實，本身是聲樂家的簡文秀，也多次宣導桌球是公認結合腦力與體力最好的運動，有著手腳協調、延緩視力、腦部退化的作用，以桌球運動為出發點表達對社會的人文關懷。

同時億光也聘請5位帕拉選手為員工，提供贊助的田曉雯、林姿妤、蘇晉賢，亞洲帕運田曉雯勇奪桌球女單及雙打銀牌、蘇晉賢男單奪銅，羽球的蒲貴煜獲得男雙銅牌，共斬獲2銀2銅佳績。

此次全國帕拉桌球錦標賽暨國家代表隊選拔賽，參賽人數突破120人，包括多位帕拉運動員和亞洲帕拉運動會國手，如蕭淑卿、魏美惠、林文信和吳振勝等，蕭淑卿更是曾獲得帕拉運動會銀牌。

為表彰運動員在比賽中的優異表現和精神飽滿，本次活動特別設立有獎徵答活動，以及最佳男子運動員精神獎、最佳女子運動員獎和最佳團體精神獎等獎項。

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