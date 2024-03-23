射搫》國家運動科學中心備戰巴黎奧運 義大利教授來台傳授心法

國家運科中心備戰巴黎奧運舉行「射擊運動心理工作坊」。（國家運科中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運今夏7月26日開幕，台灣射擊隊已取得7席資格，超越上屆東京奧運。國家運動科學中心為了協助選手，今在國家運動訓練中心公西靶場舉行「備戰2024巴黎奧運會 射擊運動心理工作坊」，邀請義大利籍運動心理教授塞伊（Alberto Cei）來台傳授射擊心法，希望幫助教練、選手贏得佳績。

塞伊擁有25年義大利射擊國家隊實務經歷，近10年協助數個國家射擊隊。國家運動科學中心執行長黃啟煌指出，在準備奧運的過程中，心理訓練是非常重要，這位義大利學者長期協助非常多優秀選手，其中不乏射擊選手，「我們用很短的時間組成這個活動，希望能夠在奧運之前，讓我們第一線的運動心理教練，能夠透過這樣的學習，把最好的訓練方式轉移到我們的選手身上。」

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此次參與心理工作坊的學員，除了國家運動訓練中心的運動心理教練、國家運動科學中心的運動心理研究員之外，同時開放台灣運動心理學會擁有證書的運動心理諮詢老師共同學習，黃啟煌希望擴大效應到非奧運的選手身上，因為對於精準類的運動非常有幫助，能讓更多人受惠。心理工作坊上午是靜態的課堂傳授，下午實地到靶場射擊，除了教室裡的理論學習，也能把所學應用到實際狀況，透過不斷地演練，讓訓練過程一致化，更精準的去執行。

上課學員射擊選手劉恆妤認為，把意象加入例行動作，能做好更完整的心理暖身，並且在上靶後更快的進入狀況，過程中在遇到狀況時，使用了老師所教的呼吸練習，讓自己放鬆接著再進入好的狀態。

2010年廣州亞運跆拳道女子46公斤級金牌黃顯詠也是學員，退役後往運動心理發展，協助的運動員從基層的國小、中，高中、大學，最近更透過黃金計劃來幫忙射擊、柔道選手。「我覺得蠻難得的，以往比較少接觸到有外師針對運動心理領域辦研習會，最近剛好接觸射擊選手，所以特別想要了解他們會面臨的心理狀況。」

黃顯詠認為，這對她接下來協助運動員，會是很值得參考的模板，「其實自己這幾年學習下來，實務操作面比較少，尤其射擊跟我的專長完全不一樣，所以蠻好奇，那就可以馬上運用，協助選手。」

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