UBA》劉丞勳砍21分率健行打退世新 明天將再次挑戰「宇宙政大」

健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大、世新大學今天在112學年UBA公開男一級4強賽對決，健行靠著劉丞勳攻下全隊最高21分，搭配大二射手潘偉傑17分、同梯的蔡宸綱13分，最終以85：77力克世新大學，連兩年躋身總冠軍戰，明天將跟政大再度對決。

健行開賽把握機會，一度取得24：12領先，但世新陳將双一度連續得分，帶隊打出反撲，率隊縮小差距，雙方也變成拉鋸戰，但健行第三節靠著蔡宸綱、潘偉傑、劉丞勳連續三分球破網，以62：48領先，只是陳將双又投進壓哨三分球，幫助球隊僅以55：63落後，只是世新在第四節無法縮小差距，甚至落後越來越多，最多落後18分，陳將双雖然連續2顆三分球、張俊生也砍進1顆，卻也是無濟於事，

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健行連兩年挺進冠軍戰，也是隊史第6次爭冠，明天再度挑戰尋求4連霸的政治大學，他們此仗表現最佳是劉丞勳21分，史密斯15分，潘偉傑17分，蔡宸綱13分。

陳將双18分最搶眼，外籍生沙巴斯丁有10分，但他在末節提前5犯畢業離場，張俊生有10分，但其他球員無人得分雙位數，連兩屆無緣挺進冠軍戰，世新明天跟虎尾科大爭季軍。

健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）

健行科大蔡宸綱（左）。（記者陳志曲攝）

世新大學陳將双。（記者陳志曲攝）

世新大學張俊生切入上籃。（記者陳志曲攝）

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