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WTT支線賽》18分鐘快斬巴西對手 莊智淵連兩站挺進4強

2024/03/24 06:59

莊智淵直落三解決巴西對手，輕鬆晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕下個月即將滿43歲的桌球老將莊智淵，今天凌晨在WTT貝魯特支線賽第二站男單8強戰，只花了18分鐘就以直落三解決世界排名133的巴西選手朱提，4強將遭遇盧森堡的馬拉丹諾維奇。

名列男單頭號種子的莊智淵，面對世界排名133的朱提，首局克服開局3:6落後，以11:8後來居上，隨後更一路壓制對手，以11:7、11:7再下兩城，連兩站闖進4強。

世界排名206的馬拉丹諾維奇是盧森堡不老傳奇倪夏蓮的混雙搭檔，他在8強戰以直落三撂倒世界排名105的比利時選手紐汀克，紐汀克則在16強以3:2扳倒世界排名45的南韓名將安宰賢，為莊智淵掃除奪冠路上最大的障礙。

女單方面，台灣最後希望劉馨尹在局數2:1領先下，未能一鼓作氣拿下，最終以4:11、11:3、11:7、8:11、6:11敗給世界排名47的印度女將阿庫拉，未能晉級4強。

前天剛奪下貝魯特支線賽第一站冠軍的60歲老將倪夏蓮，在8強賽也以0:3不敵自己的雙打搭檔德努特，無緣連兩站封后。

世界排名133的德努特在連續擊退陳思羽、倪夏蓮兩名好手後，4強將對決世界排名82的克羅埃西亞老將瑪洛芭比琪，43歲的馬洛芭比琪在8強賽以3:0爆冷擊敗世界排名48的香港女將朱成竹。

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