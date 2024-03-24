MLB》春訓防禦率13.03的上澤直之遭下放 可能不續留光芒？

上澤直之。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒今宣布下放6名球員至小聯盟，其中包含日籍右投上澤直之。而根據報導，上澤直之也在今天與經紀人洽談，尋找是否有在其他大聯盟球團發展的機會，或是留在光芒向3A報到。

日本火腿王牌上澤直之休季與光芒簽下附有大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，然而他在春訓所繳出的成績單不佳，9.2局狂挨15支安打包含3轟，投出9次三振、8次四壞保送，防禦率高達13.03。

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不過上澤直之最近一場春訓登板的調整狀況有回溫，也令球隊感到滿意。光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，「我們有預料他會碰到挑戰，但他調整的很不錯，指叉球狀況很到位。」

凱許繼續說道，「總裁尼德（Erik Neander）也說他判若兩人，他的指叉球下墜幅度就像曲球，我知道他和投手教練史奈德（Kyle Snyder）下足功夫，可能改變了握球方式，結果似乎很成功。」

根據《坦帕灣時報》記者托普金（Marc Topkin）報導，上澤直之於今日與經紀人洽談，尋找是否有在其他大聯盟球團發展的機會，或是留在光芒向3A報到。而大聯盟官網光芒隨隊記者貝瑞（Adam Berry）指出，若上澤直之選擇留隊，球團會將他視為先發輪值的深度選項。

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