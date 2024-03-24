NBA》前勇士冠軍前鋒宣布退役 坦言來到NBA必須徹底改變打法

別利查。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾在勇士時期擔任奪冠要角的前鋒別利查（Nemanja Bjelica），2022年轉戰土耳其聯賽，去年加盟歐洲聯賽，不過因傷病問題考慮退役，如今35歲的他在個人Instagram上正式宣布退休。

來自塞爾維亞的別利查，2010年以第2輪第35順位被巫師選中，接著被交易至灰狼，但他並未馬上報到，而是在確認自己成為歐洲最佳球員後，才於2015年正式登陸NBA，先後效力灰狼、國王、熱火、勇士等隊，合計出賽449場，平均能留下7.6分4.6籃板以及1.8助攻。

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別利查在IG表示，自己是較注重隱私的人，也試圖不在媒體面前曝光太久，「不久前我在某處讀到，沒人能贏得與時間的賽跑，過去幾年我也充分意識到這點。在投身這項運動20年之後，我仍有必要正式宣布，我的生涯來到終點了。」

別利查坦言，自己剛來到NBA時，必須徹底調整與改變打球風格，但他並不後悔。他也感謝一路上曾幫助過他的人，談到勇士隊時，他表示，「我的生涯顛峰是與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）一起奪冠，他讓我知道籃球不僅僅是為了勝利。」他也向勇士已逝助教（Dejan Milojević）致上敬意，「感謝一路上支持我的人。」

儘管宣布退役，但別利查似乎準備以另一種身分留在籃球界，「作為一名籃球運動員，我將正式退役，但我期待在這項我熱愛的運動中接受新的挑戰，這項運動給了我一切。」

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