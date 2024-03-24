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MLB》洋基50億左投春訓最終戰4局狂丟6分 前中職洋投2.2局飆1K

2024/03/24 10:10

羅冬。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基以6年1.62億美元（約新台幣50億）簽下的明星左投羅冬（Carlos Rodon），今於熱身賽先發對上費城人，也是他春訓最後一次登板，主投4局就被敲7支安打狂丟6分，不過賽後他仍充滿信心。

羅冬1局上1出局後就被梅瑞菲德（Whit Merrifield）敲出二壘安打，隨後哈波（Bryce Harper）高飛犧牲打率先掉分。2局上被敲出3支安打、投出1次保送失2分，4局上再被敲2安，還因捕手羅特維特（Ben Rortvedt）暴傳失誤丟掉分自責分。

5局上羅冬續投，但只解決1人、被敲出2支安打後退場，接替登板的拉米瑞茲（Nick Ramirez）再被敲安掉分，失分則要記在羅冬頭上。最羅冬在春訓最後一場先發，主投4局用82球，被敲出7支安打，失掉6分有5分自責分，送出2次三振、1次保送，防禦率4.66。

賽後羅冬表示，自己最關心的仍是健康，「這是一個好跡象，代表我的油箱還有油。歷經整個春訓不斷訓練，我能將用球數往上加，這真是太好了。」對於春訓最終戰成績不理想，羅冬不擔心，「接下來的比賽才是真正重要的，春訓怎樣都是過去式，已經沒差了，我對自己很有信心。」

洋基4局下才靠著卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）2分砲開張，6局下一口氣追回3分，9局下面對曾效力中職樂天桃猿的必贏多（Ricardo Pinto）再打下1分，終場6：6與費城人握手言和。必贏多則是在7局下登板，主投2.2局被敲2支安打，送出1三振、1保送，失掉1分，防禦率3.18。

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