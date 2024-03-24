桌球》睽違29年再有法國球員擠身前五！ 勒布朗成桌壇新焦點

勒布朗。（資料照，路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕 上星期公布的世界桌球排名中有一大亮點，法國選手勒布朗（Felix Lebrun）提升一名來到世界第五，隨之而來的也是一系列的新紀錄。

勒布朗目前年紀僅17歲6個月7天，成為歷史上第三年輕擠進世界前五的好手，在這之前，比他年齡更小就達到此成就的是兩位鼎鼎大名的選手張本智和及樊振東，分別以15歲5個月4天以及16歲10個月9天分居首位與第二。

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再者，勒布朗成為繼1995年大前輩Jean-Phillipe Gatien之後，再度有法國選手名列世界前五，而前者更曾一路衝上世界第一，也是唯一拿下過世錦賽金牌的法國選手；以打法方面來看，勒布朗屬於直拍橫打，上次以直拍橫打闖進桌壇前五的球員就是中國名將、前球王許昕。

勒布朗。（資料照，歐新社）

錦上添花的是，勒布朗僅花99週就成功從首度百名進入世界前五，速度之快也讓他瞬間成為各國球員不可忽視的一方，而他也證明自己的實力不是曇花一現，今年1月的WTT果阿挑戰賽一路過關斬將拿下冠軍，而近期結束的新加坡大滿貫賽事也在進入四強後才不敵球王王楚欽落敗。

勒布朗已在桌壇獨佔一角，而他下場比賽的時間點將落在3月27拉開序幕的WTT仁川冠軍賽。

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