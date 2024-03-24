足球》17歲神童攻入國家隊首球！ 巴西友誼賽擊敗英格蘭

恩德里克。（路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日台灣淩晨所進行的巴西、英格蘭國際友誼賽，靠著17歲潛力新星恩德里克（Endrick Felipe）攻入他生涯國家一隊首球，最終幫助巴西以1：0擊敗強勁對手，也斬斷英格蘭在溫布利球場的21連勝。

本場比賽英格蘭主力凱恩（Harry Kane）、 薩卡（Bukayo Saka）雖然都因傷未出戰，不過仍可說是星光熠熠，碰上歐國盃奪冠熱門的南美強權巴西上半場就有破門機會，帕奎塔（Lucas Paqueta）一記射門只可惜中柱未能幫助巴西首開紀錄。

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已經確定今年7月滿18歲就將加盟西甲豪門皇家馬德里的恩德里克，今日比賽71分鐘時替補出發，第80分鐘維尼修斯（Vinicius Junior）快攻射門被擋下，恩德里克隨後補上一腳完成破門，儘管需要VAR判定進球是否有效，他也難掩激動情緒跪地慶祝，而根據統計，這球除了是他成人國家隊首顆進球以外，他也成為溫布利球場史上最年輕在國際賽破門的選手。

恩德里克難掩激動情緒。（歐新社）

2022年時皇馬就與當時僅16歲的恩德里克簽下巨額合約，去年的他更幫助球隊在巴甲聯賽登上王座，兩隊主帥雙雙稱讚他是擁有成為全明星條件的球員，今天的進球成就了輝煌時刻，也成功的讓世界都記住了他的名字，而巴西下場友誼賽將前往馬德里出戰西班牙國家隊。

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