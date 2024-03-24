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NBA》有料！波爾18分+關鍵妙傳率巫師2連勝 12助攻平生涯最高（影音）

2024/03/24 12:21

波爾。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巫師主將波爾（Jordan Poole）今天繳出18分、12助攻亮眼表現，還在決勝節讀秒階段送出關鍵妙傳，幫助球隊以112：109險勝暴龍，拉出2連勝。

雙方此戰你來我往，一路上演膠著拉鋸戰，來到決勝節讀秒階段，巫師109：106領先時，波爾漂亮大對角傳球，助攻在左側底角埋伏的基斯伯特（Corey Kispert）投進關鍵三分，巫師取得6分領先。

但暴龍並未棄械投降，特倫特（Gary Trent Jr.）隨後站上罰球線取分，3罰全進再度縮小至3分差距，接著暴龍採取犯規戰術，巫師阿夫迪賈（Deni Avdija）2罰全落空，讓戰局出現懸念，不過最後關頭布朗（Bruce Brown）外線出手落空，葬送球隊追平比數機會。

巫師有驚無險拿下勝利，阿夫迪賈22分、13籃板，庫茲馬（Kyle Kuzma）16分、9籃板，波爾18分、4籃板，還傳出平生涯最高的12助攻。

暴龍方面，特倫特31分、3抄截，歐利尼克（Kelly Olynyk）14分、6籃板、10助攻。

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