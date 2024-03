NBA》有料！波爾18分+關鍵妙傳率巫師2連勝 12助攻平生涯最高（影音）

波爾。(USA TODAY Sports)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巫師主將波爾(Jordan Poole)今天繳出18分、12助攻亮眼表現,還在決勝節讀秒階段送出關鍵妙傳,幫助球隊以112:109險勝暴龍,拉出2連勝。

雙方此戰你來我往,一路上演膠著拉鋸戰,來到決勝節讀秒階段,巫師109:106領先時,波爾漂亮大對角傳球,助攻在左側底角埋伏的基斯伯特(Corey Kispert)投進關鍵三分,巫師取得6分領先。

但暴龍並未棄械投降,特倫特(Gary Trent Jr.)隨後站上罰球線取分,3罰全進再度縮小至3分差距,接著暴龍採取犯規戰術,巫師阿夫迪賈(Deni Avdija)2罰全落空,讓戰局出現懸念,不過最後關頭布朗(Bruce Brown)外線出手落空,葬送球隊追平比數機會。

巫師有驚無險拿下勝利,阿夫迪賈22分、13籃板,庫茲馬(Kyle Kuzma)16分、9籃板,波爾18分、4籃板,還傳出平生涯最高的12助攻。

暴龍方面,特倫特31分、3抄截,歐利尼克(Kelly Olynyk)14分、6籃板、10助攻。

Considering the game situation, for my money this is the best pass of the season by Jordan Poole. pic.twitter.com/5oWJFbSFyT