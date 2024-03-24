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瑞士賽》「吼叫天后」化身「微笑殺手」 瑪琳賽後透露原因

2024/03/24 12:20

瑪琳。（取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin）今在超級300系列瑞士公開賽女單4強戰以21：18、21：12擊敗日本17歲美少女宮崎友花，有望連續兩週拚后冠。而此役她在場上化身「微笑殺手」，賽後她也解釋原因。

世界排名第5的瑪琳上週在全英公開賽封后，本週征戰瑞士賽，榮膺女單頭號種子，4強首度碰上世界排名27、剛在奧爾良大師賽封后的宮崎友花，即便瑪琳首局曾陷入9：14落後，但憑藉經驗仍直落二輕取年僅17歲的宮崎友花，搶下決賽門票。

瑪琳賽後受訪先是對宮崎友花的奮戰精神感到敬佩，「我知道她會竭盡全力，奮戰到最後一刻。」她也表示，自己只想專注在想加強的地方，不刻意去在意比數，而是想辦法與宮崎友花做對決。

而談到比賽中一度落後的狀況，記者詢問瑪琳為何在失分的情況下仍依舊面帶微笑，瑪琳表示，「有時候我會不禁微笑，即使偶爾會有些失誤，但你知道一切仍在自己的計畫內，只需要好好分析並專注在下一球。」

瑪琳連兩週挺進決賽，明天對手將是印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。瑪琳也表示，自己將會在明天的比賽全力以赴。

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