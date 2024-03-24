晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》聯盟公認最強球星榜！大谷翔平壓倒性勝利、道奇2人登前5

2024/03/24 13:25

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網在春訓期間調查超過100位球員，對於一系列主題的看法，其中在當今聯盟最強球星，道奇日籍巨星大谷翔平依舊獲得壓倒性勝利。而在票選前5名的球員當中，道奇一共有2人上榜。

根據大聯盟官網民調結果，在接受調查的所有球員中，近三分之二都認為大谷翔平是目前大聯盟最強球星。官網直言，若不是因為大谷休季動完手肘手術，今年只剩「一刀流」，得到的票數可能會更高。不少球員表示，「他所做的事太瘋狂了」、「每個人都在見證歷史」、「地球上沒人能像他一樣」、「他太不公平了」、「他是史上最棒的運動員。」

至於新科國聯MVP、勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）獲得第二高票的認同，上季他締造史無前例單季「40轟，70盜」紀錄。一位美聯外野手表示，「大谷是顯而易見的答案，但我會選阿庫尼亞，他速度與力量的結合令人讚嘆。」

洋基當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）與遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）則並列第3，而第5則是大谷翔平的隊友、道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts），一名美聯後援投手讚道，「他有能力始終無一維持高水平的身手，這很難忽視。」

至於其他獲得選票的球員，還包含響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、道奇佛里曼（Freddie Freeman）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、遊騎兵西米恩（Marcus Semien）、天使楚奧特（Mike Trout）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。