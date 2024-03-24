MLB》聯盟公認最強球星榜！大谷翔平壓倒性勝利、道奇2人登前5

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網在春訓期間調查超過100位球員，對於一系列主題的看法，其中在當今聯盟最強球星，道奇日籍巨星大谷翔平依舊獲得壓倒性勝利。而在票選前5名的球員當中，道奇一共有2人上榜。

根據大聯盟官網民調結果，在接受調查的所有球員中，近三分之二都認為大谷翔平是目前大聯盟最強球星。官網直言，若不是因為大谷休季動完手肘手術，今年只剩「一刀流」，得到的票數可能會更高。不少球員表示，「他所做的事太瘋狂了」、「每個人都在見證歷史」、「地球上沒人能像他一樣」、「他太不公平了」、「他是史上最棒的運動員。」

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至於新科國聯MVP、勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）獲得第二高票的認同，上季他締造史無前例單季「40轟，70盜」紀錄。一位美聯外野手表示，「大谷是顯而易見的答案，但我會選阿庫尼亞，他速度與力量的結合令人讚嘆。」

洋基當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）與遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）則並列第3，而第5則是大谷翔平的隊友、道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts），一名美聯後援投手讚道，「他有能力始終無一維持高水平的身手，這很難忽視。」

至於其他獲得選票的球員，還包含響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、道奇佛里曼（Freddie Freeman）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、遊騎兵西米恩（Marcus Semien）、天使楚奧特（Mike Trout）。

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