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NBA》約基奇、J.穆雷皆缺陣 衛冕軍金塊仍擊敗全新秀先發的拓荒者

2024/03/24 14:35

拓荒者擺出全新秀陣容先發。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日衛冕軍金塊作客拓荒者主場，雖然兩大主力約基奇（Nikola Jokic）、J.穆雷（Jamal Murray）都因傷缺陣，不過靠著團隊9人出戰7人得分上雙的表現，最終仍以114：111險勝拓荒者。

拓荒者本場人手缺乏，多名主力包含艾頓（Deandre Ayton）、A.西蒙斯（Anfernee Simons）、葛蘭特（Jerami Grant）等人都未能出戰，迫不得已排出自1971-1972賽季開始統計球員數據以來，第二支全為新秀的先發陣容。

上半場拓荒者三分11中0，手感冰冷讓金塊中場結束時取得10分領先，不過易籃後，拓荒者反彈並持續將比數追近，第四節更曾追至一個球權差，不過時間終了仍無法將比分翻轉，全場僅在首節第一個球得分後有取得過領先，最後也慘吞6連敗。

金塊隊傑克森（Reggie Jackson）拿下全隊最高23分、5助攻，拓荒者新秀杜普里斯（Duop Reath）則攻下全場最高24分，外加8籃板2助攻，擊敗拓荒者後，金塊在近9戰斬獲8勝，目前50勝21敗與西部第一雷霆沒有勝差。

杜普里斯拿場最高24分。（今日美國）

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