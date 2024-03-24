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中職》富邦今年不一樣了！ 葉總提出一大關鍵點

2024/03/24 13:40

葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今年由陳金鋒領軍，目前在公辦熱身賽以4勝1敗1和暫居第1，也讓不少圈內人士感受到悍將今年很不一樣。對此味全龍總教練葉君璋指出關鍵點，就在於陳金鋒對於球隊的掌握度。

中職公辦熱身賽今天三地開打，富邦在新莊主場迎戰統一獅，味全則在天母和樂天桃猿交手，新軍台鋼雄鷹在斗六對決中信兄弟，而目前22場比賽打完，富邦以勝率8成暫居第1，要挑戰連霸的味全則以2勝4敗1和排第5。

儘管都還在調整階段，但隨著30日開幕戰即將到來，各隊都在找出最佳隊型，而圈內人士最近觀看比賽時，都覺得富邦今年不太一樣。

看在也曾在富邦執教的葉總眼裡，他認為陳金鋒是從富邦一開始入主中職就在陣中，「他算是最了解整個球隊，不管是球員啦，或是公司，他都很了解，所以他可以掌握的，都比過去的總教練都來得好，因此外界看起來，會覺得今年不一樣了。」

不管是來勢洶洶的富邦， 或是新軍台鋼的加入，也都讓葉總覺得今年的挑戰更大，他表示味全還不算是很成熟的球隊，儘管今年球員一定會比去年成長，但包括板凳深度或球員成熟度，都是有空間可以加強的，「今年比賽的隊數又更多了，雖然一樣是一週五場，但可能就沒什麼喘息的機會，對我們來說是一個很大的挑戰。」

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