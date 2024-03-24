MLB》才剛被教士暴打！道奇牛棚仍獲選聯盟第6佳 但有致命缺陷

道奇牛棚獲得大聯盟官網排名第6名。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在剛結束的首爾系列戰拿下1勝1敗，第2戰除了先發投手山本由伸被打爆1局狂失5分，牛棚合計6名投手也丟掉多達10分。不過大聯盟官最新公布的聯盟前10名牛棚當中，道奇依舊名列第6名。

官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）先列出每隊牛棚預計吃下最多局數的8位投手，再以FanGraphs預測新賽季合計繳出的WAR值做排名，1到9名依序為費城人、勇士、海盜、太空人、光芒、道奇、紅雀、釀酒人、雙城，藍鳥與小熊則並列第10。

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其中第6名的道奇WAR值為3.4，8名投手分別為菲利普斯（Evan Phillips）、布瑞瑟（Ryan Brasier）、凱利（Joe Kelly）、費西亞（Alex Vesia）、赫特（Kyle Hurt）、哈德森（Daniel Hudson）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）與崔南（Blake Treinen）。而這8人中，僅有赫特與費西亞有在輸給教士的比賽登板。

卡斯楚文斯指出，菲利普斯從光芒轉戰道奇以來，防禦率僅1.72，ERA+為246，三振保送比為4.64，表現優異。其他高張力局數的選項還包括火球男葛拉特羅、老將凱利與布瑞瑟。先發底的潛力新星赫特在後援的角色值得關注，加上崔南也傷癒回歸，道奇牛棚擁有很不錯的深度。

然而道奇牛棚並非萬無一失，卡斯楚文斯也點出致命傷，那就是極不穩定。他表示，這些後援投手都有可能遭遇傷病或是表現下滑，如火球男葛拉特羅因肩膀發炎被放進15天傷兵名單，因此無緣南韓行；而去年上半季，道奇牛棚的表現是球隊最大缺陷，但來到下半季便好轉，不過新球季能否維持好的狀況，依舊有待觀察。

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