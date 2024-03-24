MLB》老將當自強！ 39歲仍馳騁沙場 透納提4點秘訣

透納。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕39歲大聯盟資深好手透納（Justin Turner）今年轉戰藍鳥隊。據大聯盟官網報導，透納累積出賽1539場，現役僅14位選手生涯出賽數比他還多。透納受訪時，對於自己的體態和技術保持，提及4大重點。

透納首先提及「自信」。2014年自大都會隊轉戰道奇隊時，當時透納生涯攻擊指數僅0.684，隨著打擊觀念調整為將球打強、打向空中，透納成功轉型，成為一大轉型成功案例。

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在這過程中，透納說：「年輕選手要轉型不容易，我們想的是擠進大聯盟、留在球隊或打贏仲裁等，年紀漸長之後，比較能放眼在過程且不過度追求結果。我認為年輕選手若專注在過程，比較容易取得成果，但這當然說得簡單、不容易實行。」

透納提出的第2重點，是了解並相信數據。十多年來看過不少數據演化，透納說：「如今我能有效率的利用它。有時候，年輕選手還不那麼瞭解自己時，可能會被數據麻痺。他們會多想、多做，到頭來反而無法自在打球。如今，理解並從數據中擬定計畫，反而讓我打球自在許多。」

接著透納提及「努力練習但練得聰明」、「飲食和休息」。透納說，有許多訓練規劃，藉以讓選手備戰比賽，「但隨著年紀漸長，該明白要如何有效率備戰，而不是賽前2、3小時埋頭讓自己精疲力盡。」透納透露，早上有效率且濃縮地安排一些既定訓練行程，或許是個好主意。

至於飲食，透納則透露，他自己是戒除乳製品，因為他想讓自己身體恢復更迅速。透納說：「面對全季162場比賽，身體的發炎反應是難免的。拚戰3小時之後，再去餐廳拿一些會更讓身體發炎的食物，實在不是什麼好主意。我認為飲食的控制、充足的睡眠和休息，對我而言非常重要。」

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