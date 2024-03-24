晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》轉披龍袍已習慣 鄭鎧文還有「悠遊卡又可以用了」的小確幸

2024/03/24 14:49

鄭鎧文。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕從1月10日向味全龍報到，鄭鎧文離開原本主場在台南的老東家統一獅北上，坦言一開始有些不適應，但現在穿上這件紅色球衣已經很習慣，也希望快點找回自己的長打手感，他還透露在台北生活的小確幸，「之前悠遊卡都沒有用到，現在終於可以用了。」

鄭鎧文在2016年新人年就繳出單季24轟佳績，但後來受到手傷影響產量減少，近年又因外野上場空間遭壓縮，因此儘管獅隊仍有意簽回他，他仍選擇轉隊到味全發展。

在今天對樂天之戰擔任先發5棒左外野手，鄭鎧文很想把握住在龍隊的上場機會，他之前累計5場公辦熱身賽7打數敲出3支安打，「我覺得現在狀況還差一點，因為自己就是要有長打能力，但現在長打還沒出來。」

被問及今年目標，鄭鎧文的想法很簡單，就是三個字「在一軍」，他解釋：「在一軍的話，就會很想表現，希望能打幾支全壘打就打幾支。」只是他也不設數字上的目標，並不想被數字制約，「如果設定數字，就會特別想要去做，反而影響到該做的事。」

鄭鎧文過去就讀文化大學，對北部生活並不陌生，但他說：「「在台南久了，剛上來還是會有一點不習慣。」隨後又笑說：「像之前悠遊卡都沒有用到，現在終於可以用到了，騎腳踏車可以用。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。