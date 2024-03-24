中職》轉披龍袍已習慣 鄭鎧文還有「悠遊卡又可以用了」的小確幸

鄭鎧文。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕從1月10日向味全龍報到，鄭鎧文離開原本主場在台南的老東家統一獅北上，坦言一開始有些不適應，但現在穿上這件紅色球衣已經很習慣，也希望快點找回自己的長打手感，他還透露在台北生活的小確幸，「之前悠遊卡都沒有用到，現在終於可以用了。」

鄭鎧文在2016年新人年就繳出單季24轟佳績，但後來受到手傷影響產量減少，近年又因外野上場空間遭壓縮，因此儘管獅隊仍有意簽回他，他仍選擇轉隊到味全發展。

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在今天對樂天之戰擔任先發5棒左外野手，鄭鎧文很想把握住在龍隊的上場機會，他之前累計5場公辦熱身賽7打數敲出3支安打，「我覺得現在狀況還差一點，因為自己就是要有長打能力，但現在長打還沒出來。」

被問及今年目標，鄭鎧文的想法很簡單，就是三個字「在一軍」，他解釋：「在一軍的話，就會很想表現，希望能打幾支全壘打就打幾支。」只是他也不設數字上的目標，並不想被數字制約，「如果設定數字，就會特別想要去做，反而影響到該做的事。」

鄭鎧文過去就讀文化大學，對北部生活並不陌生，但他說：「「在台南久了，剛上來還是會有一點不習慣。」隨後又笑說：「像之前悠遊卡都沒有用到，現在終於可以用到了，騎腳踏車可以用。」

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