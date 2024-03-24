UBA》郭虹廷轟38分領軍 文化力退佛光奪季軍

文化大學擊敗佛光大學，拿下季軍。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕文化大學今在UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰，靠著得分后郭虹廷砍38分，終場以81：70力退佛光大學，收下季軍。

隊史曾拿過19座冠軍的文化，近年來都無緣金盃，上屆以亞軍作收，前次封后已是106學年度，當時完成4連霸。文化昨在4強戰不敵世新大學，今只能和前役敗給台灣師大的佛光爭奪季軍。曾在107學年度奪冠的佛光，上季落入季軍戰，最後不敵台師大以第4名作收。

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今天上半場文化在郭虹廷繳17分帶領下，半場打完暫時以36：30領先，佛光李宜樺在前兩節貢獻11分全隊最多。

易籃後，郭虹廷手感依舊火燙，單節獨攬13分，助隊將領先擴大到雙位數，即便佛光在決勝節靠著梁瑜玲、李宜樺的發揮，一度回到個位數差距，最終仍無力逆轉戰局，以第4名作收。

文化郭虹廷繳出全場最高38分、11籃板，劉倩伶16分次之；佛光李宜樺砍下全隊最高22分，黃渝庭16分次之。

文化大學拿下季軍。（記者陳志曲攝）

文化大學郭虹廷（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）



文化大學郭虹廷（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）



文化大學郭虹廷（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

文化大學郭虹廷（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

文化大學劉倩伶（左）運球突破。（記者陳志曲攝）



文化大學李恩芯（左）運球突破。（記者陳志曲攝）



文化大學教練初詠萱。（記者陳志曲攝）

佛光大學梁瑜玲（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

佛光大學黃渝庭（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

佛光大學李宜樺。（記者陳志曲攝）

佛光大學李宜樺。（記者陳志曲攝）

佛光大學總教練楊淑淨。（記者陳志曲攝）

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