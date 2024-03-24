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壘球》暨大女壘隊6比0完封北市大 連4年奪大專女子壘球聯賽冠軍

2024/03/24 15:17

國立暨南國際大學女壘隊今天再度擊敗台北市大學，勇奪2024大專女子壘球聯賽冠軍，創下4連霸紀錄。（國立暨南國際大學提供）

〔記者佟振國／南投報導〕4連霸達標！2024大專女子壘球聯賽今於國立暨南國際大學壘球場進行3戰2勝冠軍賽第2場比賽，暨大女壘隊對上台北市立大學昨天先贏1場，今天持續攻守俱佳，再以6比0完封對手，冠軍戰2連勝，連續4年贏得總冠軍，也創下UBL女子壘球聯賽從預賽到決賽20連勝的歷史紀錄。

大專女子壘球聯賽冠軍戰第2場比賽今天上午9點於暨大壘球場開打，先攻的暨大在1局上就有攻勢，連續安打加上強迫取分戰術攻下2分先馳得點，1局下半輪由北市大進攻，暨大王牌投手柯夏愛展現強投本色，以快速球壓制對手，只投10顆球就讓打者3上3下。

2局上北市大投手李旻炫表現不穩，連續保送被換下，北市大換上新投手陳柔翊上場依舊投出2個保送，暨大又連拿2分，第2局結束就取得4比0領先，加上4局上北市大又發生守備失誤，暨大再攻下2分，以6比0遙遙領先，北市大雖在4局下攻佔滿壘，但強迫取分戰術失敗未能得分，5至7局雙方皆未再得分，終場暨大就以6比0完封北市大，連2場比賽只讓對手拿到1分，順利達成四連霸的目標，而且從預賽到決賽歷經3個循環後，取得20連勝佳績。

暨大總教練林佩君表示，南投縣是女壘的國手搖籃，從國小、埔里國中、埔里高工、暨南大學，陸續發展很完善的四級女壘培訓體系，暨大期盼延續運動員生涯外，也能將壘球發展至五級培訓，選手兼顧球技與學業，一連貫的學校訓練養成，期待未來無論是全運會或國際賽，都有亮眼的競賽表現，並成為未來國家隊的主力。

暨大女壘隊本次大專女子壘球聯賽從預賽到決賽創下20連勝的紀錄。（國立暨南國際大學提供）

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