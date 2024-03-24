中職》季後訓練跟以往不太一樣 「撈哥」本季更升級！

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕今年三十而立的味全龍強打吉力吉撈．鞏冠，本季要挑戰全壘打王三連霸，他透露自己去年季後的訓練跟以往不太一樣，也讓今年春訓調整狀況更好，「覺得身體比較輕鬆、揮擊比較快，爆發力也比較好。」

吉力吉撈去年達成全壘打王連霸，16日公辦熱身賽又在大巨蛋開轟，已在展示自己今年問鼎三連霸的火力。今年他再簽一紙3年複數年合約，吉力吉撈希望能給年輕選手做好榜樣，像他常在IG貼出自己的訓練影片，「其實我把IG當做日記，搞不好也能影響到別人，一起研究為什麼要這樣練，是不是棒球人需要做的訓練，是個很正面的方式，大家一起去探討。」

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去年季後回到屏東老家，吉力吉撈就跟體能教練討論「該如何讓自己的揮棒速度變快？」結果兩人就針對訓練內容進行改變，「就是在加強爆發力和神經傳導速度。」

結果這樣的改變，也反映在吉力吉撈今年的春訓狀況上，他認為今年的狀況比較好，不會像去年春訓打起來不太順，「現在上去打140幾公里的球，也不會有壓迫感」。不過吉力吉撈目前仍在注意自己的好球帶設定，「昨天高須教練也有跟我說，不要好球帶兩邊的球都想打，應該把自己的好球帶縮得更緊。這點我也認同，這樣可以減少揮擊到引誘球的機會。」

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

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