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超猛！土商蘇仲哲全國健力賽硬舉300公斤創新紀錄

2024/03/24 15:45

土庫商工健力隊在今年全國青年盃健力錦盃賽表現亮眼，奪3金2銀3銅，成員開心與教練張靜芳合影。（土庫商工提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國青年盃健力錦標賽閉幕，土庫商工表現優異，奪3金2銀3銅，連2年稱霸，尤其蘇仲哲在高男組74公斤級硬舉300公斤，比保持8年的大會紀錄多了29.5公斤，創新紀錄，獲「最佳舉者」殊榮。

青年盃是全國最具傳統、歷史悠久的全國賽事，至今逾30多年，每次比賽吸引全國健力菁英參賽，5天賽程緊湊，土庫商工這次得獎學生，金牌有53公斤級鄭惟駿、66公斤級洪振鴻、74公斤級蘇仲哲，銀牌有59公斤級陳逸晉、53公斤級許勝凱，銅牌有59公斤級陳逸晉、66公斤級陳稚勻、93公斤級李承祐。

健力隊教練張靜芳指出，這次選手表現亮眼，尤其蘇仲哲硬舉300公斤，打破大會保持8年的270.5公斤紀錄，還締造一個或許8年後還是無人能破的紀錄。

蘇仲哲說，當初會加入健力隊本來只想多交朋友，很感謝教授指導，發覺及激發他的潛能，這次打破全國健力盃紀錄，他還有成長空間，也會持續努力，有自信可以在7月菁英盃中奪冠。

土庫商工蘇仲哲（中）在高男組74公斤級硬舉300公斤，比保持8年的大會紀錄多了29.5公斤，創新紀錄。（土庫商工提供）

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