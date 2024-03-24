網球》前男友邁阿密驟逝後 莎巴蓮卡第3輪怒摔球拍出局

前世界球后莎巴蓮卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）頂住前男友墜樓身亡的沉重壓力，一身黑衣銜哀出擊，邁阿密網賽女單次輪開胡後，這位白俄羅斯第2種子陷入苦戰，甚至情緒失控多次怒摔球拍，最終4：6、6：1、1：6不敵烏克蘭32種子卡里妮娜 （Anhelina Kalinina）。

莎巴蓮卡與白俄羅斯退役冰球名將科索夫（Konstantin Koltsov）交往逾兩年，近日才傳出分手，不料42歲同胞前男友就在當地驟逝，讓她大受打擊，雖然堅持參與這項WTA千分等級大賽，臨場壓力格外沉重。初登場直落2擊敗西班牙閨蜜好友巴多莎（Paula Badosa）後，莎巴蓮卡第3輪狀況欠佳，錯失2 ：0開局，歷經互破丟掉首盤。

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次盤這位澳洲公開賽衛冕冠軍重振旗鼓，接連雙破橫掃5局扳回一城，但決勝盤莎巴蓮卡又失誤連連，讓卡里妮娜取得4：0大幅領先，順勢贏得逾2小時的激戰。

卡里妮娜在邁阿密度過戲劇性首週，第2輪纏鬥3小時18分鐘，搶救賽末點大逆轉前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki），如今她又強壓名氣響亮的莎巴蓮卡，職業生涯第2度扳倒Top5高手，16強對陣哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

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