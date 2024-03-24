日職》最快162公里！ 佐佐木朗希開季前回穩5局5K無失分

佐佐木朗希今天主投5局飆5K無失分。（圖片取自羅德X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季因為想要挑戰大聯盟導致續約延後的羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希，在今天於開幕戰前的最後一役先發對決中日龍，主投5局飆出5K無失分，最快球速來到162公里。

朗希在首局僅花7球就讓對手三上三下，次局朗希連續三振掉細川成也、狄克森（Alexander Dickerson）以及卡利斯特（Orlando Calixte），三局他再次飆出1K投出三上三下，四局完成10上10下後才被田中幹也敲安，但朗希馬上解決接下來2位打者。五局在2出局後朗希被宇佐見真吾敲安，接著三振掉羅德里奎茲（Yareil Rodriguez）結束今日投球任務。

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總計佐佐木朗希今日主投5局只用60球，面對17名打者被打2支安打，投出5次三振沒有保送，最快球速來到162公里，賽後他表示希望今年能夠不要受傷，多為球隊做出貢獻，他想要能夠投得比去年還要更多局。

佐佐木朗希在去年雖然防禦率僅1.78，但只先發15場，生涯朗希最多局數為2022年的129.1局，目前他在日職生涯3年例行賽一共只累積46場先發，防禦率2.00，合計283.2局。若佐佐木朗希本季表現不俗，他有可能會在季末挑戰大聯盟。

本場比賽羅德在首局就靠著山口航輝適時安打先馳得點，接著雙方攻勢零星，直到9局下半中日龍才突破鈴木昭汰與東妻勇輔，靠著狄克森的再見高飛犧牲打以2：1擊敗羅德。

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