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MLB》大谷若知情恐成共犯 專家痛批：水原一開始就要閉嘴

2024/03/24 16:41

大谷翔平。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平日前爆出涉及非法賭博，更被指控涉嫌大規模竊取大谷資金，遭到道奇開除。水原一平前後說法不同，一開始指稱大谷有幫忙還債，後又改口說其實他不知情。博弈法權威專家羅斯（I. Nelson Rose）指出，大谷翔平如果是在知情的情況下匯款的話，將會被視為共犯，羅斯也痛批水原一開始就應該要保持緘默。

博弈法權威專家、加州洛杉磯惠蒂爾學院榮譽退休教授羅斯（I. Nelson Rose），也是美國加州問題賭博委員會共同創辦人，他在接受哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）訪問時表示，水原一平涉賭案牽扯很多潛在犯罪，無論是州法和聯邦法，違反博弈法最大的危險是，這些法律都是為了打擊組織犯罪所設立的，也就代表所有組織犯罪的相關法規都可以適用，例如RICO法和洗錢。

羅斯認為，如果大谷翔平在確定知情的情況下，將錢匯給水原一平或組頭支付賭債的話，都會被視為是幫助非法莊家收款的共犯。換句話說，大谷在幫助莊家收賭債，只要他是在知情下這樣做，情況就會變得很糟糕。

羅斯也強調，若是像大谷翔平律師所指控水原一平是大規模竊取大谷資金的話，那大谷就不會被視為同謀，他坦言大谷律師的危機處理很差，「我不能理解的是，為什麼沒有人先讓當事人先閉嘴。」大谷若知道水原非法賭博又幫忙還債，將有不小懲處，大聯盟也明定，選手若跟非法博彩公司合作，禁賽處分是1年起跳。

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